Последствия войны: эстонским пивоварам отчаянно не хватает бутылок

Если раньше Старый Свет закупал большую часть новых стеклянных бутылок в Украине и России, то после начала войны, разразившейся 24 февраля, картина изменилась. Россия больше не является дружественным партнером, а поставки из Украины страдают как от логистических проблем, так и от закрытых из-за войны заводов, особенно на востоке страны. На рынке в результате возник пробел.

Глава пивзавода Saku Яан Хярмс подтвердил, что дефицит бутылок - это не просто гипотетический риск, а проблема, уже сейчас причиняющая головную боль. "Из-за нехватки стеклянных бутылок мы вынуждены менять свои планы продаж и производства на предстоящий сезон. Например, многие продукты, которые изначально планировалось продавать в бутылках, теперь превратились в баночные продукты, а в некоторых случаях запланированный выход на рынок в этом году был отменен", - сказал Хярмс.