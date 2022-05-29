"Украинцы должны быть похоронены, как люди, а не брошены, как собаки"

Когда фото Игоря в белом комбинезоне в рефрижераторе попало в социальные сети, появились комментарии не только россиян, но и европейцев о том, что эти костюмы со времен "ковида", из Италии, что все эти люди – актеры, а пакеты шевелятся, там никакие не трупы. На это Игорь отвечает: "И вот это для меня было самым болезненным и обидным, я никакой не актер, я даже в Италии никогда не был, я каждый день своими руками достаю тела и что должно быть в голове у людей, чтобы такое думать.
Я скрытый человек и никогда бы не решился давать интервью, если бы не этот случай, а так мне хочется всем рассказать, что это никакая не постановка, что все это правда, я готов каждого пригласить и показать, что нам остается от "спасителей", а еще я хочу чтобы наши дети знали, сколько было погибших, что все это были мирное население - женщины, дети, бабушки, как жестоко и не за что их убивали".