"Украинцы должны быть похоронены, как люди, а не брошены, как собаки"

Когда фото Игоря в белом комбинезоне в рефрижераторе попало в социальные сети, появились комментарии не только россиян, но и европейцев о том, что эти костюмы со времен "ковида", из Италии, что все эти люди – актеры, а пакеты шевелятся, там никакие не трупы. На это Игорь отвечает: "И вот это для меня было самым болезненным и обидным, я никакой не актер, я даже в Италии никогда не был, я каждый день своими руками достаю тела и что должно быть в голове у людей, чтобы такое думать.