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"Украинцы должны быть похоронены, как люди, а не брошены, как собаки"

Эксгумация тел из братской могилы возле церкви Андрея Первозванного и Всех Святых в городе Буча Киевской области, Украина, 13 апреля 2022

ФОТО: EPA/OLEG PETRASYUK/ Scanpix

"За все время войны через меня прошли сотни умерших, это очень тяжело, но все равно мы должны это делать, украинцы должны быть похоронены, как люди, а не брошены, как собаки". 24-летний Игорь Середа, глава ритуальной службы в Киевской области, рассказал, как проходит эксгумация убитых в Украине. 

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Когда фото Игоря в белом комбинезоне в рефрижераторе попало в социальные сети, появились комментарии не только россиян, но и европейцев о том, что эти костюмы со времен "ковида", из Италии, что все эти люди – актеры, а пакеты шевелятся, там никакие не трупы. На это Игорь отвечает: "И вот это для меня было самым болезненным и обидным, я никакой не актер, я даже в Италии никогда не был, я каждый день своими руками достаю тела и что должно быть в голове у людей, чтобы такое думать.

Я скрытый человек и никогда бы не решился давать интервью, если бы не этот случай, а так мне хочется всем рассказать, что это никакая не постановка, что все это правда, я готов каждого пригласить и показать, что нам остается от "спасителей", а еще я хочу чтобы наши дети знали, сколько было погибших, что все это были мирное население - женщины, дети, бабушки, как жестоко и не за что их убивали".