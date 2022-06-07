10 июня 1996 года Сандис Озолиньш вместе с "Колорадо Эвеланш" стал чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Озо до сих пор является единственным латвийским игроком, который поднимал над головой Кубок Стэнли.

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В финал Кубка Стэнли в 2002 году выходил Артур Ирбе с "Каролина Харрикейнз", в 2010 году - Оскар Бартулис с "Филадельфия Флайерз", а в 2013 году - Каспар Даугавиньш в составе "Бостон Брюинз". К сожалению, командам с латвийскими игроками пришлось смириться с поражением.

Кстати, Озолиньш в 2003 году во второй раз вышел в финал Кубка Стэнли, но в составе "Анахайм Майти Дакс" выиграть трофей у него не получилось.

26 октября 1995 года Озолиньш из "Сан-Хосе Шаркс" был обменян в "Колорадо Эвеланш", для которого это был первый сезон в НХЛ под новым названием. Тяжёлое финансовое положение клуба вынудило его руководство продать его, переехать из Квебека в Денвер и переименовать команду из "Квебек Нордикс" в "Колорадо Эвеланш".