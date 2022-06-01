Это не совсем новая тенденция в латвийской политике, однако надо сказать, что в последнее время она становится все более явной. А именно каждый раз, когда из Сейма звучит что-то настолько грандиозно глупое, что от позора хочется закрыть лицо руками, скорее всего, рядом прозвучит имя либо Юлии Степаненко, либо Рамоны Петравичи. В данном случае - два в одном.