ЧИТАТЬ
Юлия Степаненко и Рамона Петравича хотят защитить геев
СТАТЬЮ
Это не совсем новая тенденция в латвийской политике, однако надо сказать, что в последнее время она становится все более явной. А именно каждый раз, когда из Сейма звучит что-то настолько грандиозно глупое, что от позора хочется закрыть лицо руками, скорее всего, рядом прозвучит имя либо Юлии Степаненко, либо Рамоны Петравичи. В данном случае - два в одном.
26 мая две колоритные дамы вместе с восемью другими неравнодушными депутатами представили в президиум Сейма проект "Об общественном здоровье и запрете мероприятия Riga Pride. Текст, написанный депутатами, настолько детский и идиотский, что я даже не знаю, с чего начать. Вероятно, начну с самого "проекта", который звучит так:
Об общественном здоровье и запрете мероприятия Riga Pride