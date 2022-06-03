ЧИТАТЬ
Ватный союз Латвии
СТАТЬЮ
Soviet symbol from CCCP flag
"Вступая в обязанности депутата Сейма, клянусь перед народом Латвии (торжественно обещаю) хранить верность Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии".
Ранее эту присягу депутата Сейма Латвийской Республики дважды принимал сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов. Позже, конечно, это не помешало представляемой им партии поддержать сбор подписей под поправками в Конституцию о придании русскому языку статуса второго государственного.