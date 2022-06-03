"Вступая в обязанности депутата Сейма, клянусь перед народом Латвии (торжественно обещаю) хранить верность Латвии, укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный, защищать Латвию как независимое и демократическое государство, честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Обязуюсь соблюдать Конституцию и законы Латвии".

Ранее эту присягу депутата Сейма Латвийской Республики дважды принимал сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов. Позже, конечно, это не помешало представляемой им партии поддержать сбор подписей под поправками в Конституцию о придании русскому языку статуса второго государственного.

Второй сопредседатель РСЛ Татьяна Жданок вместе с еще 12 из более чем 700 депутатов Европарламента единственные проголосовали ПРОТИВ осуждения агрессии России в Украине. От имени всей Латвии. А вот Елена Осипова, несколько лет назад опубликовавшая фотографию, на которой она с улыбкой позирует у флага СССР, станет локомотивом Курземского списка РСЛ на выборах в Сейм.