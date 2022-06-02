Украинские боевые беспилотники ночью уничтожили два российских танка со всеми экипажами, поэтому русские уже 12 часов без остановки обстреливают Вернополье из всего, что есть - артиллерии, танков, минометов. "Эти позиции - самая дальняя точка под контролем украинского добровольческого батальона "Карпатская Сечь", ближе уже никак", - говорит Юрис Юрашс, который в составе батальона воюет в Украине уже три месяца.

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Взрывы от обстрелов по ним украинцы видят на большом телеэкране, подключенном к камерам прямого эфира. Камеры снимают происходящее в поселке, и совершенно ясно, что из подвалов сегодня лучше не выбираться - на экране облака от взрывов поднимаются из здания, в подвале которого они прячутся.