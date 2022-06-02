"Остались лишь 2 азартные игры - жизнь и музыка": СЕРЫЙWOLK о зависимости и вестях из Украины

Музыкальный опыт Сергея давно перевалил за 20-летний рубеж. Его первая группа называлась INSIDE. Она существовала с 2002 по 2004 год. В те годы он любительски занимался игре на барабанах. "Сейчас играю только на гитаре и укулеле (гавайская гитара). Есть желание сочинить хотя бы одну песенку на фортепиано", - добавляет он.

Все эти годы Сергей активно сочиняет, выступает и уверенно не сбивается с того курса, который он для себя выбрал. Он играет свою музыку, в своем жанре под именем СЕРЫЙWOLK ("Серый Волк").

Многим он знаком по каверам на песни Виктора Цоя, но начал свой музыкальный путь Сергей совсем не с него...