"Остались лишь 2 азартные игры - жизнь и музыка": СЕРЫЙWOLK о зависимости и вестях из Украины

"Не ставьте на себе крест. Знайте, что все возможно, главное - это ваше искреннее желание выйти из игры", - отмечает новый герой рубрики Made in LV - рижский музыкант Сергей (СЕРЫЙWOLK), который четыре года назад избавился от игровой зависимости. Да, было трудно. Было непросто, но он не сдавался. Теперь артист делится своим опытом с другими и всегда готов помочь советом и моральной поддержкой.
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Музыкальный опыт Сергея давно перевалил за 20-летний рубеж. Его первая группа называлась INSIDE. Она существовала с 2002 по 2004 год. В те годы он любительски занимался игре на барабанах. "Сейчас играю только на гитаре и укулеле (гавайская гитара). Есть желание сочинить хотя бы одну песенку на фортепиано", - добавляет он.
Все эти годы Сергей активно сочиняет, выступает и уверенно не сбивается с того курса, который он для себя выбрал. Он играет свою музыку, в своем жанре под именем СЕРЫЙWOLK ("Серый Волк").
Многим он знаком по каверам на песни Виктора Цоя, но начал свой музыкальный путь Сергей совсем не с него...
"Кто-то начал с Цоя, а я зашел с Nirvana"
Для каждого музыканта мотивация научиться играть на гитаре была разной, а для Сергея это было желание выучить песни группы "Агата Кристи" и научиться их играть. Впервые он услышал легендарных рокеров в 11 лет и уже больше не могу выкинуть эти мелодии из головы. Сергей стал шаг за шагом пробовать, учить аккорды и что-то напевать.
"Тогда я, конечно, стеснялся показать кому-то, кроме одного моего друга Ивара, которого, к сожалению, уже нет в живых. Помню, он включил кассету с их музыкой, а я запел. Он сначала не понял, а потом увидел и говорит: "Я думал, это из магнитофона голос поет", - улыбаясь вспоминает музыкант.
Этот момент он называет первым признанием в своей жизни. Но серьезно подойти к музыке и взять в руки гитару он осмелился только в 17 лет.
"Сначала сам что-то искал, тыкал на расстроенный гитаре, потом начал ходить на уроки к Саше Орловскому (тогда он играл в группе "Дискрим"). За лето 2001-го Саша научил меня играть все хиты группы Nirvana и Nothing Else Matters от Metallica, - восклицает Сергей, добавляя, что это и было его основное музыкальное образование. - Кто-то начал с Цоя, а я зашел с Nirvana".
Вообще музыка играла для Сергея особую роль уже в самом детстве. В юном возрасте на него оказали влияние такие коллективы, как "Агата Кристи", Scooter и Prodigy. Потом его зацепил Bad Balance (время, когда Михей был в группе).
"Что-то нравилось из "Мальчишника", скорее всего, присутствие Дельфина в нем", - с улыбкой говорит музыкант. Удивительно, но, будучи ребенком, Сергей любил музыку из телесериала "Твин Пикс" композитора Анджело Бадаламенти.
"В те времена я уже серьезно увлекся брейк-дансом и попал в команду BGK к моим тренерам Максу и Андрею. Они были подкованы в музыке, и на меня обрушился поток зарубежного хип-хопа, фанка, электронной музыки, drum & bass, breakbeat. Собственно, под это все мы танцевали и все это слушали", - вспоминает он.
Со слов Сергея, с наступлением 2000-х все изменилось - пришла Nirvana, а за ней и вся "популярная зарубежная альтернативная музыка того времени": "Позже подключились и регги, ска/даб музыка. Короче, от "Агаты Кристи" до Джеймса Брауна", - говорит Сергей, расплываясь в лучезарной улыбке.
Он подчеркивает, что на то, каким артистом он стал, повлияло все, что появилось в годы его отрочества: "С возвратом кумиры стали для меня просто людьми, к которым ты относишься с уважением и благодарностью за вдохновение жить и творить".
"Свой стиль мне до сих пор сложно охарактеризовать одним словом. Как мне кажется, я смешиваю разные музыкальные жанры, в основном пришедшие с улицы. Для музыкальных критиков, наверное, проще всего это обозначить как рок, хип-хоп с примесями электронной и поп-музыки", - подытоживает Сергей.
Теперь у меня остались лишь 2 азартные игры - жизнь и музыка
"Про азартные игры, конечно, нужно делать целую отдельную статью", - ухмыляясь, говорит Сергей. В залах игровых автоматов он проводил время с лета 2006 года по 7 апреля 2019-го...