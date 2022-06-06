"Россия наведет порядок только сама с собой – никто ей не поможет"

Несколько дней назад я, как и каждый украинец последние 3 месяца, листала ленту новостей, где, казалось бы, меня уже ничто неспособно поразить. И наткнулась на фотографию профессора, который в окопе готовился к лекции. Через какое-то время я отыскала этого супергероя – им оказался 46-летний профессор из Закарпатья.

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Федор Шандор – доктор философских наук, который уже 27 лет преподает в Ужгородском национальном университете. Также он является президентом Закарпатской туристической организации, членом-корреспондентом Академии политических наук в Украине, членом-корреспондентом Венгерской академии наук. А еще Федор муж и отец четырех детей.

Сейчас Федор Шандор воюет на востоке Украины, защищает родную страну на изюмском направлении, но смог найти несколько минут, чтобы рассказать о себе и поделиться своими важными мыслями.

– Какой у Вас взгляд как у профессора на войну в Украине? Каким Вы видите дальнейшее развитие событий в войне с Россией?

– Представьте себе, что государство – это организм человека, который поражен вирусом, например, чтобы весь мир понял, – коронавирусом. Вот Украина поражена коронавирусом "Россия-22". Во главе идет голова этого вируса – больной, слабый человек, который хочет войти в историю (Путин), за ним идет хвост под названием "народ России".

Нужно этот организм, Украину, как-то вылечить – вот есть укол под названием "Вооруженные силы Украины", но укол нужно заполнить вакциной. Вакцину качественную мы не вырабатываем, поэтому мы попросили Запад, у которого технологии выше, предоставить нам их вакцину. Как только вакцины будет много и мы уничтожим вирус, мы обязательно поделимся с Латвией, Литвой и Эстонией своим иммунитетом, этой же вакциной.