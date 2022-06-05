Во время, когда анонимные интернет-тролли переживают победное шествие и почти никогда нельзя выяснить их настоящие личности, активные пользователи интернета одного анонимного героя все-таки срисовали. Благодаря неудачно опубликованному скриншоту, удалось выяснить, что за одним из таких аккаунтов вроде бы скрывается возлюбленный Майи Арманевой Марис Межалс.

Для абонентов

Конечно, у Мариса Межалса есть все возможности попытаться оправдаться, что анонимный аккаунт не принадлежит ему и пишет в нем, например, брат депутата Эвы Мартужи. В ее профиле в Facebook был размещен скриншот с абсолютно идентичным стилем коммуникации, в которой он собеседника не только обзывает, но и пишет: "Давай встретимся, как мужик с мужиком!" В контексте с его собственными анонимными комментариями такой призыв выглядит абсолютно волшебно.