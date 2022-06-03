Любой человек, знакомый с творчеством Ивана Дорна, знает, что это один из самых креативных, ярких и талантливых украинских музыкантов. Кажется, за 15 лет активной карьеры он попробовал себя во всех жанрах — от электроники и хауса до неосоула и джаза. Причем насколько мастерски он переключается между стилями, настолько же искусно поет на разных языках — русском, английском и, конечно, украинском. Все это в совокупности с трудолюбием и энергичностью помогло ему завоевать сердца фанатов по всему миру. И все бы шло своим чередом, если бы не одно обстоятельство, перевернувшее жизни миллионов украинцев — нападение России. Повлияло оно и на музыканта.