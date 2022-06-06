Несмотря на то, что в последние годы в публичном пространстве все больше заметны длительные кампании о депрессии и люди в соцсетях наконец набрались смелости "выйти из шкафа" в связи со своим ментальным здоровьем, в обществе по-прежнему наблюдается низкий уровень информированности, царят различные стереотипы и мифы, которые стигматизируют сферу психотерапии и психиатрии, затягивая таким образом своевременное получение помощи.

Для абонентов

Депрессия - не слабость или лень, это болезнь. Чтобы было легче ее раскрыть, познакомиться с ней и понять ее, обратилась за советом к Лауре Валайне - врачу-резиденту в психотерапии, преподавателю на кафедре психосоматической медицины и психотерапии RSU и докторанту RSU.