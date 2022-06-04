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"Русскоязычные должны постоянно доказывать свою лояльность"

Формально без фракции, но фактически член депутатской группы центристов Анастасия Коваленко-Кылварт перед замком Тоомпеа в первые дни мая.

ФОТО: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

Живущие в Эстонии люди, для которых русский язык является родным, должны постоянно доказывать свою лояльность, а русских политиков пресса считает своим долгом регулярно тестировать, отметила депутат парламента Анастасия Коваленко-Кылварт, пишет Rus.Postimees.

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- Как изменилось отношение к русскоязычному меньшинству в Эстонии за последние пару месяцев?

- Складывается ощущение, что русскоязычные люди должны каждый день доказывать свою лояльность. Даже если они не имеют к политике отношения. Взять, к примеру, певицу Элину Нечаеву, с которой мы учились в одной школе. Элина была в передаче "Утро с Ану" (Hommik Anuga – развлекательная передача на канале ETV – Прим.ред.), ей был задан вопрос на тему войны. Ответ активно цитировали в СМИ, певицу обвиняли в том, что она не была достаточно категорична в своих высказываниях, не выказала резкого осуждения. И таких примеров достаточно. Я регулярно получаю от журналистов просьбы обозначить мою позицию относительно различных касающихся войны заявлений и петиций. Кстати, ваши вопросы в какой-то мере тоже являются тестом на лояльность.