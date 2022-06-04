"Русскоязычные должны постоянно доказывать свою лояльность"

- Складывается ощущение, что русскоязычные люди должны каждый день доказывать свою лояльность. Даже если они не имеют к политике отношения. Взять, к примеру, певицу Элину Нечаеву, с которой мы учились в одной школе. Элина была в передаче "Утро с Ану" (Hommik Anuga – развлекательная передача на канале ETV – Прим.ред.), ей был задан вопрос на тему войны. Ответ активно цитировали в СМИ, певицу обвиняли в том, что она не была достаточно категорична в своих высказываниях, не выказала резкого осуждения. И таких примеров достаточно. Я регулярно получаю от журналистов просьбы обозначить мою позицию относительно различных касающихся войны заявлений и петиций. Кстати, ваши вопросы в какой-то мере тоже являются тестом на лояльность.