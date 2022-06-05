Руководитель Wolt: городская легенда о тысячных очередях — правда

- У нас действительно самый большой охват рынка в Эстонии. При этом мы работаем здесь уже шесть лет, а в Латвии и Литве - четыре с половиной года. Этот полуторагодичный сдвиг имеет большое влияние. Однако, если говорить об объемах, Литва является крупнейшим рынком в странах Балтии, что вполне логично, учитывая вдвое большее население.

Что касается восприимчивости новых технологий, то нам в Эстонии, конечно, хотелось бы верить, что мы являемся в этом большими новаторами. Так было и в истории. Однако если мы посмотрим, какие электронные услуги в настоящее время предлагает правительство или насколько восприимчивыми стали потребители, то Литва далеко продвинулась в этой области. Я бы даже осмелилась сказать, что Литва обошла Эстонию или, по крайней мере, близка к этому.