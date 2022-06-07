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Звезда X Faktors Элина Глузунова о пластике, седине в 30 лет и свадебных планах
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Латвийская певица Элина Глузунова в преддверии своего 30-летия сменила имидж. Теперь она оглядывается на то, чего добилась, и благодарит за это свою жизнь. Знаменитость не планирует останавливаться на достигнутом и начинает новое десятилетие с новыми целями и идеями.
В обычной жизни ее можно встретить в спортивном костюме, ботинках или с растрепанными волосами, но сцена - это место, где следует блистать. Элина не стесняется говорить о своем возрасте, новых жизненных знаниях, седеющих волосах и мечте о белом свадебном платье.