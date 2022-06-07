Латвийская певица Элина Глузунова в преддверии своего 30-летия сменила имидж. Теперь она оглядывается на то, чего добилась, и благодарит за это свою жизнь. Знаменитость не планирует останавливаться на достигнутом и начинает новое десятилетие с новыми целями и идеями.

В обычной жизни ее можно встретить в спортивном костюме, ботинках или с растрепанными волосами, но сцена - это место, где следует блистать. Элина не стесняется говорить о своем возрасте, новых жизненных знаниях, седеющих волосах и мечте о белом свадебном платье.

"Если честно, первые седые волосы я увидела в 20 лет, но в 27 у меня все стало еще хуже. Должна сказать, что за последние три года я сильно побелела. И я посмеялась над собой. Мои волосы на висках уже были такими белыми, что граф Дракула отдыхал на моем фоне. Многие были поражены тем, сколько у меня седых волос...