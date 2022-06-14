В Украину через Латвию. Большое интервью с Игорем Волобуевым, покинувшим "Газпромбанк"

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Игорь Волобуев Родился в небольшом городке Ахтырка (примерно 47 тысяч жителей) в Сумской области Украины, недалеко от границы с Россией.

После окончании школы, в 1989 году, уехал в Москву и поступил в Государственную академию нефти и газа им. академика Губкина (сейчас - Российский университет нефти и газа), которую окончил в 1994 году.

Получил гражданство России. Работал в "Газпроме" 16 лет и фактически возглавлял пресс-службу госкорпорации.

После присоединения Крыма в 2014 году не скрывал своих проукраинских настроений.

В 2015-м Игорь Волобуев перешел в "Газпромбанк" на должность вице-президента и отвечал за пиар промышленных объектов.

В 2022-м после российского вторжения в Украину уехал из России на родину.

В июне вступил в ряды Вооруженных сил Украины, присоединившись к легиону "Свобода России".

Мы говорим с Игорем 2 июня. Он находится в Киеве - улаживает вопросы, чтобы иметь право проживать в Украине и по истечении 90-дневного пребывания там, а также продолжает искать возможности вступить в Вооруженные силы Украины. Спустя 9 дней стало известно, что ему это удалось.

О пути в Украину через... Латвию

- Каким был ваш путь в Украину?

- Первый мой порыв был совершенно сумасшедшим. Я хотел приехать на своей машине в Белгородскую область, а оттуда нелегально перейти границу и пешком добраться до своей Ахтырки. Это примерно 54 км, самый короткий путь. Но понял, что осуществить такой переход было практически невозможно. Тогда схема поменялась: я взял билет до Стамбула, пересел на рейс в Ригу. А дальше поехал на автобусе из Риги в Варшаву, потом, в практически пустом автобусе, добирался до украинской границы.

Хочу сказать, что сначала я приехал в Латвию и был в Риге несколько дней. Ходил на большой митинг в Риге, к посольству Украины.