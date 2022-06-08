Отец-основатель фестиваля Zobens un Lemess Валдис Берзвадс: патриот Латвии и вегетарианец

Валдис Берзвадс - это суровый стриженный налысо металхэд с седой бородой. Так сказать, выходец из олдовых почитателей тяжелой музыки. Ценителям метал-музыки в Латвии он хорошо знаком по деятельности в клубе Melnā Piektdiena*, организации Metalmūzikas Gada balva, работе с группой Skyforger, фестивалю и бару Zobens un Lemess.

Мы встретились с ним в баре Zobens un Lemess на улице Бриана в солнечный летний день. Валдис, как и всегда, был одет в типичный для металлиста прикид: черная майка и армейские сапоги. Чтобы никто не мешал нашему разговору, мы взяли два стула и пошли через дорогу. Там мы присели в тени у кирпичной стены соседнего дома.

Несмотря на свой брутальный вид, Валдис из тех людей, кто умеет улыбаться. Он никогда не повышает голос, по крайней мере за те семь лет, что мы с ним знакомы, я ни разу не слышала, чтобы такое было. Так и во время интервью он говорил тихо, низким бархатистым тембром, довольно ласково и вкрадчиво отвечая даже на самые суровые вопросы.

Поют птицы, мимо проезжают трамваи и машины, на террасе бара смеются посетители, а мы начинаем наш разговор и уносимся далеко-далеко в 80-е годы...