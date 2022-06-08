Отец-основатель фестиваля Zobens un Lemess Валдис Берзвадс: патриот Латвии и вегетарианец

Валдис Берзвадс - это суровый стриженный налысо металхэд с седой бородой. Так сказать, выходец из олдовых почитателей тяжелой музыки. Ценителям метал-музыки в Латвии он хорошо знаком по деятельности в клубе Melnā Piektdiena*, организации Metalmūzikas Gada balva, работе с группой Skyforger, фестивалю и бару Zobens un Lemess.
Мы встретились с ним в баре Zobens un Lemess на улице Бриана в солнечный летний день. Валдис, как и всегда, был одет в типичный для металлиста прикид: черная майка и армейские сапоги. Чтобы никто не мешал нашему разговору, мы взяли два стула и пошли через дорогу. Там мы присели в тени у кирпичной стены соседнего дома.
Несмотря на свой брутальный вид, Валдис из тех людей, кто умеет улыбаться. Он никогда не повышает голос, по крайней мере за те семь лет, что мы с ним знакомы, я ни разу не слышала, чтобы такое было. Так и во время интервью он говорил тихо, низким бархатистым тембром, довольно ласково и вкрадчиво отвечая даже на самые суровые вопросы.
Поют птицы, мимо проезжают трамваи и машины, на террасе бара смеются посетители, а мы начинаем наш разговор и уносимся далеко-далеко в 80-е годы...
"Это было давно. В советские времена", - вспоминает свои подростковые годы Валдис. Тогда он учился в 7-м или 8-м классе. Конечно, метал-музыка тогда не была в обороте. Ее было невозможно нигде достать. Разве что у каких-нибудь моряков, которые возили пластинки из-за границы.
Но у Валдиса в те годы был сосед, который возил пластинки: "Не знаю, бизнес, наверное, какой-то делал. Он тогда был так называемый спекулянт". Однажды его позвали в гости послушать музыку. Ему поставили альбом Дио (Ронни Джеймс Дио) The Last in Line (1984).
"С того момента изменилась вся моя жизнь. Я получил адреналин и захватывающее хобби на всю свою оставшуюся жизнь", - подчеркивает Валдис.
Мало кто знает, но Валдис убежденный вегетарианец. Правда, даже те, кто знает, порой об этом забывают. К этому он пришел совершенно осознанно. Это был своего рода протест в ответ на решение Айгара Калвитиса...