"Токсичное место - других вариантов нет, нужно сносить", - говорит Кристап Гулбис о памятнике в парке Победы, который Рижское самоуправление решило снести. Его отец, скульптор Айвар Гулбис, - автор скульптуры "Родина-мать". Между тем "токсичной" была признана и несколько дней назад в Бельгии демонтирована авторская работа самого Кристапа "Латвийский улей свободы", посвященная латышским военнопленным, - поскольку якобы прославляет "нацистских коллаборационистов". Действия самоуправления бельгийского Зедельгема неприемлемы для Латвии.

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Продолжая разговор о предстоящем сносе памятника в парке Победы, Кристап Гулбис говорит: "В настоящее время других вариантов нет - памятник нужно убрать, потому что здесь собираются люди, пропагандирующие враждебные латвийскому государству идеологии". В то же время художник "был бы очень осторожен" и "не хотел бы быть тем, кто принимает решение", поскольку, если процесс не будет проходить с достоинством, продолжится разделение общества, а это уже опасно.

Хотя во всем мире время от времени сносят памятники, связанные с чувствительными политическими событиями или неоднозначными фигурами, Гулбис призывает взглянуть на этот вопрос шире: "Нравится нам это или нет, мы не можем стереть целый период жизни - как личной, так и общественной. Опасность в том, что мы фокусируемся на одном, другом или нескольких сотнях памятников, каких-то объектах, которые хотим убрать и сказать, что советской эпохи не было вообще. В Старой Риге есть Шведские ворота, которые тоже можно было замуровать как недружественные, ведь существует легенда, что через них в Ригу пришли шведские войска. Когда-то прямо здесь, в Риге, стояли памятник Петру Первому и победная колонна Российской империи. Надеюсь, что ситуация не будет доведена до абсурда".