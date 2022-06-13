​Финансовый сектор – краеугольный камень экономики: кровеносная система для бизнеса, без которой немыслимо развитие, и источник заемных средств для жителей, позволяющий им совершать глобальные покупки – приобретать и обустраивать жилье, покупать транспортные средства, делать ремонты и т.п.. Как война и постковидный синдром отразились на этом секторе и что будет со ставками по займам и кредитной политикой? Об этом KLIK поговорил с участниками рынка.

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Спешат воплотить задуманное

Что касается средних сумм займов, то по ипотеке это около 82 - 93 тысяч евро (новостройки) и порядка 45 000 евро на вторичку, а по потребительским кредитам – около 5,3 тысячи евро. Большинство людей берут потребительские кредиты на ремонт или благоустройство жилья, а также на покупку автомобиля.