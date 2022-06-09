Не успела экономика Латвии оправиться от последствий пандемии коронавируса, как столкнулась с новыми вызовами. Война в Украине, антироссийские санкции и сбои в цепочках поставок вызвали головокружительный рост цен на продукты, энергоносители и услуги. Инфляция в стране впервые с 2008 года превысила десять процентов, и это не предел. Грозит ли нам очередной кризис, как адаптироваться к изменениям, что нужно делать правительству и какую роль в этих процессах играет Рига? Об этом и не только поговорили с экономистом Банка Латвии Олегом Красноперовым.

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– Рост цен на продовольствие, наверно, можно назвать самой чувствительной проблемой для населения. По данным Eurostat, Латвия вошла в тройку лидеров стран-членов ЕС, где продукты питания подорожали больше всего (на 17,5 процента), уступив лишь Литве и Болгарии. Почему мы бьем все рекорды?

– Нужно учитывать структуру потребления. В каких-то странах люди больше потребляют так называемые обработанные продукты, а в странах с низким уровнем доходов граждане потребляют больше продуктов, которые не обработаны, то есть всевозможные зерновые, овощи, фрукты и так далее.

В странах Балтии, где уровень доходов по сравнению с государствами Западной и Центральной Европы низкий, продукты питания в структуре потребления занимают очень большой вес, поэтому, если цены на продовольствие подскакивают на 20 процентов, это автоматически сказывается на общем уровне инфляции. То же самое и с отоплением. Удельный вес расходов на энергоресурсы в наших странах очень высок. Это характерно для всех государств с низким уровнем доходов.

– Как обычно спрашивают в таких случаях: что делать?

– Во-первых, необходима государственная поддержка, но не веерная, а адресная – тем, кто не может оплатить счета за отопление. Не должно быть так, что мы установим потолок цен на отопление и в результате те, кто живет в четырехкомнатных квартирах и потребляет много энергии, получат самые большие субсидии – больше тех семей, которые живут, например, в однокомнатных квартирах и стеснены в средствах. Нужна ли в таком случае господдержка вообще? На мой взгляд, правительству нужно разработать более совершенный механизм субсидирования граждан.