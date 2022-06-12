Накануне сделал на машине небольшой круг по городу, так как нужно было в магазин и заодно забрать дочь с занятий. Залил топливо - 50 евро, и нет даже половины бака. В аптеке лекарства от кашля - 30 евро. В магазине мелочи для супа - еще минус 20. Буквально на ровном месте сто евро испарились в воздухе, а особо ничего и не куплено.

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В моменты, когда хочется в стиле классического латыша начать жаловаться на тяжелую жизнь и то, насколько все плохо, каждый раз пристыжаю себя - я по-прежнему живу в своем свободном государстве, никто не бомбит мой дом и не обстреливает мою семью и близких. Однако на расстоянии дня езды отсюда армия выродков ежедневно продолжает совершать преступления против человечества и уничтожать все, что дорого украинцам.