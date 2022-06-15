Когда Россия 24 февраля напала на Украину, весь мир узнал об этом практически незамедлительно, и вплоть до сегодняшнего дня можно следить за военными преступлениями на территории Украины. Очевидно, что уже с первых дней войны Кремль пытается уничтожить не только дух борьбы украинцев, но и связь с внешним миром. Планы россиян нарушил Илон Маск, который отправил на разрушенную войной землю несколько терминалов Starlink, обеспечив жителям подключение спутникового интернета.

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Что это означает на практике и каковы преимущества у такой глобальной сети, рассказал Каспар Кучерс - первый человек в Латвии, у которого есть собственный комплект Starlink.