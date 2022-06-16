Последний раз портал TVNET гостил в волости Удришу в 2018 году. Вернулись, чтобы выяснить, что местные жители думают сейчас, когда позади пандемия, началась активная война в Украине и ожидаются выборы в Сейм. Когда подъехали к зданию управления, столь уже привычного флага Украины у входа не увидели. "Об Украине мне особо не хочется говорить. В нашей стороне вообще другие взгляды на все", - рассказывает Инта из деревни Лиелие Мульки (Lielie Muļķi, в переводе - Большие Дураки). Она и другие жители волости Удришу жалуются на то, что правительство и политики в Риге о них забыли. Местные ждут в Латвии хозяина - такого, который вытащил бы латвийские села из бедности и взял на себя ответственность за сделанное.

Жители Удришей доверяют местному волостному управлению. Однако скептически настроены против правительства и политиков в Риге. Инта о войне в Украине вообще не хочет говорить. "В нашей стороне вообще другие взгляды на все. Всему верить нельзя, тому, что показывают. Когда нас пугают вторжением... У нас нет слов "свобода" и "демократия" в Латвии". Инта рассказывает, что многие ее знакомые в результате ситуации изменили мнение по поводу происходящего в Латвии. Поэтому о выборах в Сейм в октябре она говорит: "Пусть боятся народа и подумают о том, что нам нужно! Не только о том, что диктует Америка". Некоторые жители Удришей говорят, что правительству и политикам в Латвии доверять нельзя. Они отмечают, что политической ответственности можно было бы требовать у избранного народом президента.