Эстонцы в эстонском городе Маарду чувствуют себя отверженными

Местные энтузиасты жалуются, что в Маарду, который находится неподалеку от Таллинна, быть эстонцем становится все труднее. С момента основания химического завода и порта Мууга Маарду неизменно остается пристанью для русских. Эстонцы не хотят здесь жить, поэтому город стал своего рода воротами в Ласнамяэ из Ида-Вирумаа для тех, кто стремится в столицу. Однако есть эстонцы, которые до сих пор живут в Маарду бок о бок с представителями многих других национальностей. Правда, эта жизнь является непростой, потому что эстонцы и эстонское национальное самосознание в этом городе особо не выделяются.