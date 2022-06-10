Пт, 10.06.2022
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Эстонцы в эстонском городе Маарду чувствуют себя отверженными

Мирье Веллер взяла ребенка из единственной в Маарду средней школы с эстонским языком обучения, третьего класса школы Каллавере, отчасти потому, что, по ее словам, в классе 80 процентов русских детей.

ФОТО: Константин Седнев

Местные энтузиасты жалуются, что в Маарду, который находится неподалеку от Таллинна, быть эстонцем становится все труднее, пишет Rus.Postimees.

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Местные энтузиасты жалуются, что в Маарду, который находится неподалеку от Таллинна, быть эстонцем становится все труднее. С момента основания химического завода и порта Мууга Маарду неизменно остается пристанью для русских. Эстонцы не хотят здесь жить, поэтому город стал своего рода воротами в Ласнамяэ из Ида-Вирумаа для тех, кто стремится в столицу. Однако есть эстонцы, которые до сих пор живут в Маарду бок о бок с представителями многих других национальностей. Правда, эта жизнь является непростой, потому что эстонцы и эстонское национальное самосознание в этом городе особо не выделяются.

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