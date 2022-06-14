Если бы канадской хоккейной сборной чуть больше повезло в финале чемпионата мира в Тампере, такой статьи о феномене финского хоккея не было бы. Но этого не произошло. Большие вещи состоят из мелких деталей, просто нужно уметь их увидеть. В последние годы сборная Финляндии по хоккею ассоциируется с победой. Почти везде, где она участвует.

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Исход финального матча чемпионата мира 2022 года мог получиться совсем иным, если бы главные арбитры встречи приняли другие решения в спорных моментах. Сборная Финляндии победила в овертайме со счётом 4:3, впервые став чемпионом мира на глазах собственной публики.

Канада и Финляндия встречались в финале чемпионата мира третий раз подряд. Дважды победу праздновали финские хоккеисты, один раз (год назад в Риге) - канадцы. Образовалась своего рода новая "хоккейная классика", которая пришла на смену противостоянию России и Канады. В следующем году в Риге мы снова не увидим российских и белорусских хоккеистов.