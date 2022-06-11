Текила, гнилые бананы и ночной горшок: что скрывают фудшеринговые шкафы в Тарту

Продуктовые шкафы были установлены добровольными энтузиастами в разных уголках студенческого города. Их цель - совместными усилиями сократить количество пищевых отходов. Любой человек может положить еду в продуктовый шкаф, так же как и любой может ее взять.

Настоящих праздников желудка в этих шкафах не попадалось, но надо признать, что и совсем голодным посетитель тоже скорее всего не останется. А иногда в продуктовом шкафу можно увидеть и настоящие отходы, подходящим местом для которых было бы лишь мусорное ведро.