Российская Федерация - чрезвычайно большая страна, населенная самыми разнообразными этническими и религиозными группами. Исторически многие из них были не очень лояльны к политическому центру Москвы и их покорность была достигнута "силой кулака". Учитывая горячие дебаты о возможном крахе России в войне с Украиной, TVNET рассматривает один из сценариев будущего страны - ее распад. Согласно этому сценарию, потенциально может родиться ряд новых стран, о которых речь пойдет ниже.