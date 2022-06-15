Цена в два евро на топливо принесет безумную прибыль производителям бензина

Нефтеперерабатывающие заводы получают все большую прибыль от, казалось бы, бесконечного энергетического кризиса. По данным аналитической компании Refinitiv, продавая топливо на заправочные станции, переработчики теперь зарабатывают почти в пять раз больше, чем год назад. В то время как цены на бензин выросли до рекордно высокого уровня, цена на сырую нефть значительно ниже рекордного уровня. Весной 2008 года, например, нефть стоила более 140 долларов за баррель. Об этом пишет Rus.Postimees.