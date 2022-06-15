Ср, 15.06.2022
Подпишись
LAT
Более точный поиск
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт TVNET
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на TVNET

Цена в два евро на топливо принесет безумную прибыль производителям бензина

Цены на топливо бьют рекорды.

ФОТО: Eero Vabamägi

Нефтеперерабатывающие заводы получают все большую прибыль от, казалось бы, бесконечного энергетического кризиса. По данным аналитической компании Refinitiv, продавая топливо на заправочные станции, переработчики теперь зарабатывают почти в пять раз больше, чем год назад. В то время как цены на бензин выросли до рекордно высокого уровня, цена на сырую нефть значительно ниже рекордного уровня. Весной 2008 года, например, нефть стоила более 140 долларов за баррель. Об этом пишет Rus.Postimees

Для абонентов Для абонентов

Уход российской продукции с мирового рынка также играет роль в утолении беспокойства на рынке конечной продукции. Помимо сырой нефти, Россия также экспортирует значительный объем готовой продукции - при общем экспорте нефтепродуктов из России в восемь миллионов баррелей в сутки на долю готовой продукции приходится около 2,5 миллиона баррелей.