Надеюсь, нам удастся избежать окончательной ядерной катастрофы и воплощения рассказов Владимира Сорокина на территории того, что останется от России, заявил в интервью порталу TVNET политолог, журналист и главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов. Он также рассказал о будущем России, некомпетентности Путина, проблемах российской журналистики, гостеприимстве Латвии и многом другом.

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- Вы упомянули 20-30 млн жителей России, которые последовательно выступают против путинского режима. На Ваш взгляд, что из себя представляют ценности среднестатистического россиянина на сегодняшний день?

- Это смесь такого гедонизма в первую очередь.

- В каком-то широком смысле этого слова или прямом?

- Люди хотят хорошо жить, ездить на шашлыки и отдыхать на море, иметь длинный отпуск, побольше выходных, выплатить ипотеку. Вот такие вещи. Это совсем не какая-то мобилизационная, милитаристская риторика. С другой стороны, люди боятся. Люди понимают, что что-то все-таки пошло не так. Какой-то страх фоновый есть.

И выходом из этого желания жить нормальной, комфортной жизнью и испугом, что эта жизнь может закончиться, часто становится убежище из такого очень эклектичного набора пропагандистских штампов, каких-то неоимперских лозунгов, что "мы всегда всех побеждали, мы опять победим, мы самые великие, нас все не любят, ненавидят, но это, в общем, потому, что они не понимают нашей загадочной русской души".