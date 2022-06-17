Лидер панк-группы "Порнофильмы": "В России фашистский режим"

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Владимир Котляров ФОТО: RUS TVNET/ Raisa Smirnova

- Где вы были 24 февраля 22 года? И какими были ваши чувства, когда вы узнали, что в Украине проходит так называемая "спецоперация"?

- Я был дома, я проснулся. Как раз где то в 4-5 утра. Причем, как-то непроизвольно это произошло, без будильника, без чего-либо. Просто что-то меня разбудило. Я вскочил и ушел Telegram читать новости. И увидел, что началась война.

Первое, что я начал делать - это писать своим друзьям из Украины, из Харькова как то импульсивно. Не знаю... Я даже не осознавал в этот момент ничего. А потом очень переживал.

Они начали мне все рассказывать, что происходит. О том, как они встретили это утро. Некоторые уже были в пути, пытались уехать как можно дальше. Это было ужасно и не укладывается ни у кого в голове... До сих пор, наверное... Я не могу с этим смириться. Мне очень тяжело это воспринимать.

Владимир Котляров, "Порнофильмы" в Риге, 3 июня 2022 года ФОТО: Gravis.Visuals

- "Правильно думай, правильно чувствуй" (цитата из песни "Россия для грустных"). Думали ли вы, что слова этой песни станут столь пророческими? Ведь, сейчас речь уже не только о думай, но и говори.

- Ну, если говорить про песни, то последние 10 лет, когда мы начали активно играть и выпускать альбомы...