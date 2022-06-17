Лидер панк-группы "Порнофильмы": "В России фашистский режим"

"В принципе, мы замечали, что режим в России все больше и больше приобретает фашистские черты", - говорит лидер российской панк-группы "Порнофильмы" Владимир Котляров, побывавший в Риге 3 июня с концертом в рамках большого тура STAND WITH UKRAINE. Журналистам TVNET удалось пообщаться с артистом и поговорить о политическом режиме в РФ и военном вторжении в Украину.
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- Где вы были 24 февраля 22 года? И какими были ваши чувства, когда вы узнали, что в Украине проходит так называемая "спецоперация"?
- Я был дома, я проснулся. Как раз где то в 4-5 утра. Причем, как-то непроизвольно это произошло, без будильника, без чего-либо. Просто что-то меня разбудило. Я вскочил и ушел Telegram читать новости. И увидел, что началась война.
Первое, что я начал делать - это писать своим друзьям из Украины, из Харькова как то импульсивно. Не знаю... Я даже не осознавал в этот момент ничего. А потом очень переживал.
Они начали мне все рассказывать, что происходит. О том, как они встретили это утро. Некоторые уже были в пути, пытались уехать как можно дальше. Это было ужасно и не укладывается ни у кого в голове... До сих пор, наверное... Я не могу с этим смириться. Мне очень тяжело это воспринимать.
- "Правильно думай, правильно чувствуй" (цитата из песни "Россия для грустных"). Думали ли вы, что слова этой песни станут столь пророческими? Ведь, сейчас речь уже не только о думай, но и говори.
- Ну, если говорить про песни, то последние 10 лет, когда мы начали активно играть и выпускать альбомы...
В принципе, мы замечали, что режим в России все больше и больше приобретает фашистские черты. И мы об этом говорили во многих песнях, и многие люди говорили нам, что мы нагнетаем,..