В 2014 году Андрей приехал на войну в Донбассе в одних шортах и сандалиях. Ничего другого у него не было. Как и у многих других из тысяч добровольцев, которые пришли на помощь пострадавшей армии Украины. На фронте друг подарил Андрею шлем. Хоть что-то для безопасности. Хороший шлем Shubert. И Андрей как тогда надел шлем, так снял его только через месяц. Даже спал в шлеме на голове, используя его как подушку.

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Андрей считает, что война с Россией - это надолго. Обещанное Западом оружие он своими глазами не видел, поэтому не верит в быстрый исход войны. "Туда, где мы находимся, пришел Петр I и всех уничтожил, Екатерина сделала то же самое. Советская власть, голодомор, сейчас снова россияне здесь".

Андрей не лелеет надежд на мирное будущее, так как прошлое доказало обратное. Своих детей он воспитывает как солдат, чтобы они были готовы бороться, если потребуется. Андрей считает, что дети должны заниматься спортом, должны расти в патриотической среде, должны быть образованными, культурными людьми. "У них должны быть принципы, они не должны быть слабыми, нельзя сдаваться. Дети должны понимать, что есть ценности, которые выше экономических благ. Чтобы не выросли такими дураками и доверчивыми, какими были мы. Украина показала России, что она слаба. Поэтому российская армия сейчас здесь. А не в Казахстане или Азербайджане, или где-то еще".