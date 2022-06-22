"Они привлекали особенное внимание. Мало того что двойняшки, так еще и в кожаных косухах, машущие головой в такт музыке и складывающие маленькие пальчики в "козу". Это не может не умилять!" - говорят 35-летняя Марина и 40-летний Сергей Лисеенко. Вот уже который год они с двумя детьми (Денисом и Дианой) приезжают на метал-фестиваль Zobens un Lemess. Их общительные малыши хорошо знакомы постоянным посетителям концертов тяжелой музыки.

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Сергей и Марина Лисеенко с двойняшками Денисом и Дианой ФОТО: личный архив Марины и Сергея Лисеенко

Марина и Сергей Лисеенко - настоящие металхэды. Они завсегдатаи концертов тяжелой музыки. Конечно, своих детей они тоже воспитывают в рамках этой субкультуры. Опережая вопросы некоторых скептически настроенных читателей - их семья благополучная и финансово обеспеченная. В беседе для журнала TVNET Group Klik Сергей и Марина рассказали, почему считают метал-фестивали подходящим местом для времяпровождения с детьми. Что необходимо учитывать, если едешь с ребенком на несколько дней и ночуешь в палатке, какие плюсы/минусы есть на фестивалях, как малыши себя чувствуют на опен-эйрах и как к ним относятся другие посетители. Конечно, мы не могли не обсудить самые распространенные стереотипы о металлистах: брутальный вид, агрессия, музыка похожая на шум, распитие алкоголя и так далее.

Open Air - это место для семейного отдыха?

Детям Сергея и Марины почти 4 года. Они уже не первый раз приезжают с родителями на фестиваль. В прошлом году Zobens un Lemess отменили, а потому семья отправилась на Kilkim Žaibu в Литву.

"Первый раз мы ездили в 2019 году, когда им еще года не было. В 2020 году по некоторым причинам не получилось взять детей на фестиваль", - рассказывает Марина Лисеенко.

Мать двойняшек уверена, что опен-эйры подходят для семейных поездок:

"Во-первых, это постоянное пребывание на свежем воздухе. Во-вторых, возможность поспать в палатке и искупаться в речке. Ну и, конечно, это приятные встречи с друзьями, например, у которых тоже есть дети. А также новые знакомства, причем с людьми из самых разных стран. И вообще ты постоянно находишься в движении - это так здорово!".

Родители малышей уверены, что таким образом они расширяют кругозор своих детей. Приобщают их к разной культуре и развивают навыки коммуникации. Не только на русском, латышском, но и на английском языке.