Восемь уроков украинской войны
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Когда 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, он рассчитывал на быстрый захват Киева и смену правительства по аналогии с советскими интервенциями в Будапеште в 1956 году и в Праге в 1968 году. Но этого не случилось. Война все еще свирепствует, и никто не знает, когда и чем она закончится.
В то время как одни наблюдатели настоятельно призывают к скорейшему прекращению огня, другие подчеркивают важность наказания российской агрессии. Однако в конечном счете исход будет определяться фактами на местах. Поскольку еще рано загадывать, когда война закончится, некоторые выводы явно преждевременны. Например, доводы о том, что эра танковых войн закончилась, были опровергнуты, поскольку боевые действия переместились из северных окраин Киева на восточные равнины Донбасса.