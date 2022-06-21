Когда 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, он рассчитывал на быстрый захват Киева и смену правительства по аналогии с советскими интервенциями в Будапеште в 1956 году и в Праге в 1968 году. Но этого не случилось. Война все еще свирепствует, и никто не знает, когда и чем она закончится.