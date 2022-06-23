В интересной статье, опубликованной недавно в еженедельнике Times Literary Supplement, украинская писательница, эссеист и поэт Оксана Забужко раскритиковала западных читателей за то, что они не признают варварство России. По мнению Забужко, слишком многие считают, что великие русские писатели, например Фёдор Достоевский, выражали гуманистические европейские ценности. Они недостаточно глубоко всматриваются в дикую русскую душу.

Для абонентов

Забужко полагает, что русская литература представляет собой "древнюю культуру, в которой люди дышат только под водой и банально ненавидят тех, у кого есть лёгкие вместо жабр". Нападение России на Украину можно понять только через призму "достоевщины", определяемой как "взрыв чистого, дистиллированного зла и долгое время подавлявшихся ненависти и зависти".