Хотя почти все смерти, связанные с жарой, можно предотвратить, периоды сильной жары ежегодно убивают тысячи людей по всему миру. Прямо сейчас экстремально высокая температура в Индии и Пакистане, затронувшая около миллиарда человек, "проверяет пределы человеческой выживаемости", предупреждает Чандни Сингх, ведущий автор VI оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В апреле средняя максимальная температура на северо-западе и в центральной части Индии была самой высокой за последние 122 года.

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Это проблема не только Южной Азии. В последние годы аналогичные экстремальные условия наблюдались в Соединенных Штатах, Австралии, Европе, Скандинавии и Японии, что привело к тысячам госпитализаций и многочисленным смертям. Экстремальная жара также связана с увеличением числа преждевременных родов, младенцев с низкой массой тела и мертворождений, снижением производительности труда, более высокими показателями хронических заболеваний почек неясного происхождения и увеличением числа самоубийств.