После 100 дней ожесточенных боев, когда российские бомбы продолжают сбрасываться на ни в чем не повинное мирное население, сложно начать думать о восстановлении Украины. Но именно во времена кризиса и бедствия мы должны думать о том, что будет дальше. Главным образом, в поддержке восстановления страны, центральную роль должны сыграть ведущие западные державы.

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В связи с этим, Европейская комиссия недавно предложила создать механизм "Восстановление Украины" для направления субсидий и займов в страну. Но огромные финансовые потребности Украины потребуют от Европейского Союза определения новых источников финансирования, которые должны включать замороженные валютные резервы российского центрального банка, средства, ранее конфискованные у российских государственных предприятий, а также активы, конфискованные у российских олигархов, находящихся под санкциями.