Демонстранты держат плакаты во время антивоенной акции протеста против российского вторжения в Украину в Тбилиси, Грузия, в воскресенье, 8 мая 2022 года, за день до празднования в России Дня Победы

Демонстранты держат плакаты во время антивоенной акции протеста против российского вторжения в Украину в Тбилиси, Грузия, в воскресенье, 8 мая 2022 года, за день до празднования в России Дня Победы ФОТО: AP Photo/Shakh Aivazov

С тех пор как Россия напала на Украину, столица Грузии превратилась в одно из самых интересных мест на Земле. Сюда приехала значительная часть культурной и интеллектуальной элиты России – художники, писатели, журналисты, актёры, режиссёры, философы и профессора. Зайдите в любое кафе, и вы неизбежно услышите русскую речь или даже встретите знакомое лицо. Уютный и живописный город Тбилиси невелик, здесь всё на виду. Сегодня здесь бесчисленное количество украинских флагов и лозунгов, выражающих поддержку этой стране. На заборах и стенах домов множество надписей: Fuck Putin, Fuck Russia, "Русский военный корабль, иди на х*й".

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Последняя фраза – ответ, данный в начале войны украинскими пограничниками с черноморского острова Змеиный на российское требование сдаться – быстро стала лозунгом сопротивления. Проблема в том, что всех русских сейчас осуждают как сторонников президента Владимира Путина, как будто все они были на этом военном корабле.