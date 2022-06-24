От "Протоколов сионских мудрецов" до абсурдных заявлений президента России Владимира Путина о том, что Украиной правят нацисты, которые подвергают геноциду русскоязычное население страны, – Кремль уже давно стал экспертом в тёмном искусстве дезинформации.

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"Протоколы" – фальшивка, опубликованная в России в начале XX века, – якобы разоблачали заговор евреев, стремившихся достичь мирового господства. Это была большая ложь, послужившая одной из основ вирулентного антисемитизма, который в дальнейшем привёл к уничтожению большинства европейских евреев в Третьем рейхе Гитлера.

Что касается большой лжи Путина, то она почти никого не обманула за пределами России, но, вполне возможно, послужила стимулом для преступлений, которые плохо подготовленные и плохо информированные российские солдаты совершали в Буче и не только. Дезинформация и ложь способны убивать. И они способны толкнуть государство на неправильную сторону истории.