Беженки из Украины открыли кафе недалеко от шоссе Пярну - Рига

В Выйсте, повернув направо от столба 155-го километра на шоссе Пярну - Рига, можно отведать блюда украинской домашней кухни. Повара кафе - украинки, приехавшие в Эстонию из-за войны, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Kodu.
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Не проезжайте мимо! На 155-м километре шоссе Пярну - Рига дорога поворачивает направо в лес, в сторону моря. На указатели две вывески: кафе Ukraina и Luige Puukool OÜ (Riina Luik Haljastus). Рийну Луйк местные жители и участники ярмарок по всей Эстонии знают как владелицу питомника растений.
Этим летом в саду при ее хуторе можно отведать украинскую еду. В комнатах в доме отдыха сейчас живут украинские военные беженцы, которые не хотят сидеть сложа руки. Вместе с украинками, которые были вынуждены бежать от войны в Эстонию, было решено, что они попытаются открыть кафе, хотя ни одна из них не была профи в этом деле. Может быть, отдыхающим и любителям пляжного отдыха придется по вкусу?
Понравится, понравится, как иначе.
Борщ с пампушками, окрошка, вареники с мясом и творогом, блины - все привычные и простые блюда украинской кухни, которые каждая женщина может приготовить дома.