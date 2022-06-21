Беженки из Украины открыли кафе недалеко от шоссе Пярну - Рига

Не проезжайте мимо! На 155-м километре шоссе Пярну - Рига дорога поворачивает направо в лес, в сторону моря. На указатели две вывески: кафе Ukraina и Luige Puukool OÜ (Riina Luik Haljastus). Рийну Луйк местные жители и участники ярмарок по всей Эстонии знают как владелицу питомника растений.

Этим летом в саду при ее хуторе можно отведать украинскую еду. В комнатах в доме отдыха сейчас живут украинские военные беженцы, которые не хотят сидеть сложа руки. Вместе с украинками, которые были вынуждены бежать от войны в Эстонию, было решено, что они попытаются открыть кафе, хотя ни одна из них не была профи в этом деле. Может быть, отдыхающим и любителям пляжного отдыха придется по вкусу?