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"Голый турок запрыгнул мне на спину и дал волю рукам"

Заказанный в турецком отеле массаж принял неожиданный оборот.

ФОТО: Illustratsioon: Artur Kuus

В Турции жертвой сексуального насилия стала эстонка, которой не пришли на помощь в попытке добиться справедливости ни туроператор, ни дипломаты, не говоря уже о местных врачах или администрации отеля. Эстонское государство тоже возлагает всё бремя ответственности на нее саму, пишет Rus.Postimees.

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Первый полет за границу в жизни Керли (имя известно редакции), воспитательницы детского сада и мамы взрослой дочери, начался утром в день ее 43 дня рождения. "Я давно мечтала о Турции - солнце, море, чудесная природа... Но все приняло неожиданный оборот, и теперь я всем говорю: лучше избегайте поездок в Турцию", — сказала женщина, посещавшая теплую страну в компании сестры. "Я не знаю, что бы я делала без нее", — добавил она.

Хилле Хансо, политический обозреватель, прожившая в Турции десять лет, в целом считает эту страну безопасным местом и для женщин, путешествующих самостоятельно. "В турецких СМИ время от времени появлялись сообщения об отдельных сексуальных нападениях на туристов, — сказала она. — Такие вещи могут произойти где угодно. Жаль, что здесь произошло насилие, испортило человеку прекрасный отдых и, возможно, нанесло ему травму на всю оставшуюся жизнь".