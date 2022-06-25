"Голый турок запрыгнул мне на спину и дал волю рукам"

Первый полет за границу в жизни Керли (имя известно редакции), воспитательницы детского сада и мамы взрослой дочери, начался утром в день ее 43 дня рождения. "Я давно мечтала о Турции - солнце, море, чудесная природа... Но все приняло неожиданный оборот, и теперь я всем говорю: лучше избегайте поездок в Турцию", — сказала женщина, посещавшая теплую страну в компании сестры. "Я не знаю, что бы я делала без нее", — добавил она.