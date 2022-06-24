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Измельчил в фарш, сделал котлеты и съел. Дима - убийца и "имантский каннибал" 1994 года
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Коллаж TVNET
Вечером 15 июня 1995 года мужчина и женщина захотели поужинать в квартире в Иманте. Анде мясо показалось жестким и странного темного цвета, но насыщенные специи делали его приятным. Молодая женщина еще не знала, что ест мясо соседки. Через месяц Дмитрию будет предъявлено обвинение в особо жестоком убийстве. Его обвинят в том, что он задушил потерпевшую, разрубил ее, измельчил на куски и съел. Дмитрий - один из трех преступников, вошедших в историю латвийской криминалистики как людоеды. TVNET продолжает расследование старинных уголовных дел, хранящихся в Государственном архиве Латвии.