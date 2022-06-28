Если Латвия не была бы частью ЕС и НАТО, то её независимость была бы под большим вопросом, заявил в интервью порталу TVNET предприниматель Евгений Чичваркин. Кроме того, он рассказал, почему россияне не выходят на митинги против войны, как остановить Путина, о разнице между Латвией и Россией и своих мечтах.  

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Описать Евгения Чичваркина одним словом — задача достаточно сложная. Бывший владелец сети салонов сотовой связи "Евросеть", которая в середине нулевых занимала почти 40% рынка, за последние 15 лет успел не только открыть винный магазин и ресторан в центре Лондона, но и продать долю "Евросети" под давлением российских властей, эмигрировать в Великобританию и стать общественным деятелем, последовательно выступающим против политики Кремля.

Его голос особенно громко зазвучал после событий 24 февраля. С тех пор предприниматель почти каждый день дает интервью различным СМИ, в том числе мировым, где осуждает вторжение в Украину, описывает предпосылки для смены путинского режима и призывает не винить всех россиян в случившемся.