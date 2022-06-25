"Если в результате наших ценностных шагов русский танк будет стоять у наших границ, мне такая ценностная политика не нужна", - с таким мнением накануне выступил бывший командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус. Так высокопоставленный офицер отреагировал на ситуацию вокруг споров по вопросу транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область.

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Об угрозе большой войны и военных провокациях в Литве говорят все активнее. Люди дискутируют об этом неохотно - с близкими друзьями, родственниками или в соцсетях, но серьезность угроз понимают и чувствуют страх, хотя в бытовом плане, возможно, это не так заметно. Длинные выходные, хорошая погода и летние праздники отчасти снизили градус напряжения, но тревога никуда не ушла.

"Мне 55 лет, и бежать в случае, не приведи Господь, нападения мне некуда. Будем прятаться дома. Верю ли я в войну на территории Литвы? Еще недавно я бы посмеялась, а сейчас, после Украины, уже как-то не до шуток. За новостями по Калининграду следим, следим внимательно и с тревогой. Одна надежда на то, что они там - большие шишки в ЕС и НАТО – как-то договорятся", - говорит Вайда, продавец из пекарни в небольшом городке Шилуте.