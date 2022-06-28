Во многих случаях звёзд спорта считают всемогущими и никого не боящимися, но правда немного иная. Спортсмены тоже люди. У них есть свои фобии и неуверенность. Звёзды спорта боятся летать, пугаются статуй, а кого-то бросает в дрожь, когда он видит собачьи испражнения…

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Одной из самых распространенных фобий в мире является аэрофобия, или боязнь летать. Жизнь профессиональных спортсменов немыслима без перелётов, так как им приходится ездить на соревнования, турниры и игры в отдалённые места.

Легенда бокса Мухаммед Али неохотно поднимался по трапу самолёта, но позже спортсмен перестал бояться быть наравне с облаками, ведь, как он сам утверждал, Аллах не допустит, чтобы он погиб в авиакатастрофе.