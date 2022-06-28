Во многих случаях звёзд спорта считают всемогущими и никого не боящимися, но правда немного иная. Спортсмены тоже люди. У них есть свои фобии и неуверенность. Звёзды спорта боятся летать, пугаются статуй, а кого-то бросает в дрожь, когда он видит собачьи испражнения…

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Одной из самых распространенных фобий в мире является аэрофобия, или боязнь летать. Жизнь профессиональных спортсменов немыслима без перелётов, так как им приходится ездить на соревнования, турниры и игры в отдалённые места.

Легенда бокса Мухаммед Али неохотно поднимался по трапу самолёта, но позже спортсмен перестал бояться быть наравне с облаками, ведь, как он сам утверждал, Аллах не допустит, чтобы он погиб в авиакатастрофе.

Один из величайших хоккеистов в истории Уэйн Гретцки также боялся находиться в небе. У канадца были приступы панической атаки практически перед каждым полётом. Одним из тех, кто успокаивал Гретцки перед полётами, был его одноклубник по "Эдмонтон Ойлерз" Гарнет Бэйли, который погиб 11 сентября 2001 года... в самолёте.