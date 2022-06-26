До войны она работала с Меладзе и Брежневой, теперь ее дом - Швеция. История Вики из Киева

"К этому нельзя быть готовым. Мы уже смотрели последнюю речь Путина, и тут муж говорит: "Это все!" - вспоминает вечер накануне 24 февраля 2022 года 35-летняя Виктория Рихтик, которой пришлось оставить привычную жизнь, успешную карьеру фотографа и бежать от войны. Войны, в которую не хотелось верить...

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"Папа, я буду фотографом"

Виктория Рихтик признается, что зарабатывать фотографией стала с 2007 года. Ее сайт rikhtik.com хорошо знаком людям из фэшн-индустрии в Украине. Снимает она уже довольно давно - с 14 лет всюду брала с собой камеру и фотографировала людей. Отец Виктории занимался фотографией, работал пять лет в фирме Kodak, которая тогда только открылась в их стране.

"Это был самый первый магазин, и ему давали фотоаппараты разобраться с инструкцией, чтобы потом объяснять клиентам. Он приносил фотоаппараты домой, и мы с ним ходили, гуляли, он меня фотографировал. Так мы вместе разбирались в технике. Я тогда уже придумывала план съемки", - вспоминает Вика.

На тот момент ей было всего 10 лет, но она уже занималась организацией съемок, хотя сама не фотографировала: "Я просто представляла, как это будет выглядеть".

Ее первая война...

Виктория Рихтик - фотограф-фрилансер. Это связано с тем, что у ее ребенка аутизм. В какой-то момент она сделала выбор в сторону профессии, с которой могла бы максимально уделять ему время: "В 2014 году, когда началась моя первая война, моему ребенку поставили диагноз аутизм. Тогда мне нужно было выбирать - либо работа и творчество, либо малыш. Мне сказали, что чудо произойдет только тогда, когда вы полностью возьметесь за него, будете с ним работать".

Вика помнит в деталях, как делала все, чтобы ребенку было интересно в этом мире. Она придумывала с ним различные игры. Много для него рисовала, создавала целые декорации, играла в лего, и эта война не прекращается...

Виктория с сыном ФОТО: из личного архива Виктории Рихтик

От фэшн-индустрии к шоу-бизнесу

"Я поняла, что этого для творчества мало. Поэтому пошла в фэшн, а там и в музыкальную индустрию, где более креативные решения", - признается Вика.

Виктория Рихтик смело отмечает, что проработала в Украине со всеми фэшн-изданиями, которые есть на ее родине. Часто бывало так, что дизайнеры сами к ней обращались, потому что хотели, чтобы фотосет проводила именно она...

В музыкальную индустрию Вика пришла через съемку с рок-группой. Она знакомилась с артистами, снимала их, а после сотрудничала с Верой Брежневой, Константином Меладзе и группой "Виа Гра". Вика призналась, что влюблена в Веру Брежневу как в человека:

"Мне она очень понравилась. Она действительно очень светлый человек и очень открытый, работоспособный. Это немаловажно. Я не буду называть имена, но это тоже публичные люди, которые уже со статусом, и они себя так вели, будто бы они не должны напрягаться, что-то делать. Вера же четко понимает задачу. Понимает, что это важно. Она вникала во все процессы.

Вера - очень светлый человек. Она стремится к лучшей версии себя. Мы сошлись на философии, что человек всегда может совершенствоваться, независимо от возраста. И есть такой стереотип, что так как нас воспитали так, как мы привыкли, то меняться нам не стоит".

Сотрудничество с Константином Меладзе продолжалось в течение трех месяцев: "Ему понравились мои работы после того, как Вера меня утвердила. Ей был необходим для проекта именно такой фотограф, как я. Когда Меладзе посмотрел эти работы, он меня пригласил".