Некоторое время назад в Плявниеках/Пурвциемсе прошли съемки художественного фильма "Открытка из Рима" латвийского режиссера Эльзы Гауи. Для нужд фильма в этом районе Риги была построена почта, которую местные жители приняли за настоящую и стучали в двери, чтобы получить услуги.

Для абонентов

Вот и закончился первый этап съемок. Скоро Эльзу уже не будут называть новичком в киноиндустрии. На ее счету недавно вышедший документальный фильм "Тем временем на Луцавсале" о колоритных обитателях отдаленных рижских садов. Также завершились съемки трагикомедии "Мама все еще улыбается" о трех сестрах, которые были вынуждены перевозить на бусике тело свой умершей матери с чужбины на родину.