"Наша линия фронта - накормить страну". Юрий из Латвии о работе в Украине

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О работе компании в военных условиях

Компания, в которой работает Юрий, отвечает за поставки продуктов в торговые сети по всей Украине. Конечно, боевые действия в стране не могли не отразиться на работе предприятия.

"У нас большая компания, у нас каждый день проходят какие-то собрания. Мы созваниваемся с людьми со всех регионов. В первые недели была такая ситуация, что ты разговариваешь с людьми, они говорят: "Ребята, извините, нам нужно отключиться. Нас бомбят. Мы пошли в бомбоубежища". Такое было неоднократно", - рассказывает Юрий.

Латвиец упомянул и недавний обстрел торгового центра в Кременчуге. Один из уничтоженных магазинов в нем принадлежит Fozzy Group.

"В Кременчуге ракета попала в торговый центр, пострадали шесть наших коллег.