"Наша линия фронта - накормить страну". Юрий из Латвии о работе в Украине

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О работе компании в военных условиях
Компания, в которой работает Юрий, отвечает за поставки продуктов в торговые сети по всей Украине. Конечно, боевые действия в стране не могли не отразиться на работе предприятия.
"У нас большая компания, у нас каждый день проходят какие-то собрания. Мы созваниваемся с людьми со всех регионов. В первые недели была такая ситуация, что ты разговариваешь с людьми, они говорят: "Ребята, извините, нам нужно отключиться. Нас бомбят. Мы пошли в бомбоубежища". Такое было неоднократно", - рассказывает Юрий.
Латвиец упомянул и недавний обстрел торгового центра в Кременчуге. Один из уничтоженных магазинов в нем принадлежит Fozzy Group.
"В Кременчуге ракета попала в торговый центр, пострадали шесть наших коллег.
Весь торговый центр полностью уничтожен. Там остались только несущие конструкции, металлические балки. Это для нас не что-то далекое и виртуальное. Это повседневная часть нашей работы", - признает IT-специалист.