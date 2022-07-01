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Резня на улице Дзегужу: за что Левона приговорили к последней смертной казни в Латвии?
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Несмотря на то, что на смертную казнь в стране был введен мораторий, в декабре 1996 году Рижский окружной суд за убийство и попытку особо жестокого убийства приговорил 34-летнего Левона Барханаджяна к высшей мере наказания - последней в истории Латвии. Он убил 73-летнюю женщину только потому, что она "мешала", а мотивами второго преступления были страсть и ревность. Онлайн-журнал Klik продолжает исследовать старые уголовные дела, которые хранятся в Латвийском государственном архиве.