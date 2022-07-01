Несмотря на то, что на смертную казнь в стране был введен мораторий, в декабре 1996 году Рижский окружной суд за убийство и попытку особо жестокого убийства приговорил 34-летнего Левона Барханаджяна к высшей мере наказания - последней в истории Латвии. Он убил 73-летнюю женщину только потому, что она "мешала", а мотивами второго преступления были страсть и ревность. Онлайн-журнал Klik продолжает исследовать старые уголовные дела, которые хранятся в Латвийском государственном архиве.

3 октября 1995 года в полдевятого вечера в дежурной части Госполиции прозвучал телефонный звонок. Соседи жаловались, что в Риге, на улице Дзегужу в соседней квартире уже второй день громко работает телевизор. В тот момент ничто не свидетельствовало о том, что за рутинным вызовом может скрываться безжалостное преступление. Полицейские отправились по указанному адресу - звонили в дверь, стучали, но никто не открыл. Один из полицейских заметил, что в квартире открыто окно, и связался с пожарными. Когда пожарные через окно забрались в квартиру, они увидели лежащую на кровати молодую женщину в крови. Несмотря на полученные выстрелы в голову и девять ножевых ранений, она была жива.