Война может быть очень непредсказуемой. Кажущаяся победа за очень короткое время может трансформироваться в военный разгром и наоборот. Однако иногда военные действия могут привести к абсолютному фиаско. Портал TVNET обобщил информацию о пяти крупнейших военных провалах в истории человечества.

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5. Парфянский поход Марка Лициния Красса

В 53 г. до н.э. армия римского полководца и правителя Марка Лициния Красса пересекла границу находящейся на Ближнем Востоке Парфии. Его целью было получить богатства и славу, которыми могли бы гордиться его политически союзники - Гай Юлий Цезарь и Гней Помпей. К сожалению, Красс допустил две принципиальные ошибки - 1) не оценил сложности с оснащением армии в пустынной местности Патры и 2) должным образом не учел возможности кавалерии противника.