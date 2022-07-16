Войны в истории человечества - частое явление. Под их впечатлением рождались и гибли целые цивилизации. К сожалению, часто война требует больших жертв как среди мирного населения, так и среди военных. Портал TVNET, основываясь на доступных в интернете ресурсах, составил список из пяти самых кровопролитных битв в истории человечества.

Сражение во время Гражданской войны в США (1861-1865), во время которого в течение 12 часов были ранены, погибли или взяты в плен примерно 25% сил Союза и 31% сил Конфедерации. Кроме того, на поле боя пали и шесть генералов обоих воюющих сторон. Несмотря на огромные потери, Энтитем тогда больше считался стратегической победой Союза, так как в итоге президент Авраам Линкольн принял решение отменить рабство во всех штатах США - даже в тех, которые в то время не находились под контролем Союза. Если бы конфедераты сумели получить подавляющее преимущество, возможно, Линкольн на столь радикальный шаг бы не решился. Это, в свою очередь, могло повлиять на весь дальнейший исход войны.