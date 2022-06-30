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"Бегают как курица с отрубленной головой". Взгляд на "блокаду" Калининграда изнутри
Чем и кому опасен отказ Литвы в транзите грузов РФ

Российский таможенник досматривает транспорт в порту Балтийск в Калининградской области, октябрь 2021 года

ФОТО: REUTERS / Vitaly Nevar

Понимает ли Калининград бесперспективность конфронтации с ЕС из-за отмены транзита через Литву, о чем говорит риторика официальных российских лиц и что уже пропало из продажи в самом западном регионе РФ. Об этом в режиме "своими глазами" Rus.Postimees рассказал журналист из Калининграда Алексей Милованов, в 2008-2017 годах - главред самого крупного независимого регионального СМИ "Новый Калининград", автор Telegram-канала Милованов Daily.

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- Алексей, пропаганда кричит о блокаде Калининграда с тех пор, как 17 июня ваш губернатор Антон Алиханов сделал заявление об этом. Дальше пошла публичная дискуссия Москвы и Запада с нарастающим напряжением: мол, "душат гады". На самом деле душат? Как это выглядит изнутри?

Алексей Милованов, Калининград

ФОТО: Виталий Невар/из личного архива Алексея Милованова