"Бегают как курица с отрубленной головой". Взгляд на "блокаду" Калининграда изнутри

Понимает ли Калининград бесперспективность конфронтации с ЕС из-за отмены транзита через Литву, о чем говорит риторика официальных российских лиц и что уже пропало из продажи в самом западном регионе РФ. Об этом в режиме "своими глазами" Rus.Postimees рассказал журналист из Калининграда Алексей Милованов, в 2008-2017 годах - главред самого крупного независимого регионального СМИ "Новый Калининград", автор Telegram-канала Милованов Daily.